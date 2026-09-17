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Meurtres & Préjugés Tome 1

Lorie Forêt

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Changer de boulot ? Check. Déménager ? Check. Trouver un cadavre dans sa boutique flambant neuve sur le point d'ouvrir ? Check. Après dix années à Londres, Besse emménage à Abbeyfield, un petit village des Cotswolds, pour s'offrir la vie douce dont elle a toujours rêvé. L'ancienne working girl du monde de la finance est fin prête à y ouvrir une librairie-salon de thé en hommage à son écrivaine favorite, Jane Austen. Mais à deux semaines de l'inauguration, tout bascule : l'une des habitantes du village, Evie Smith, est retrouvée morte dans l'arrière-boutique de la librairie. Pire : on apprend que lors de sa dernière apparition au pub du coin, Evie s'est publiquement opposée à l'ouverture de la librairie. Autrement dit, tout désigne Besse comme la coupable idéale. Besse n'a plus le choix. Avec l'aide de sa tante, férue de polars, et de ses meilleures amies, aussi excentriques que perspicaces, elle doit démasquer le tueur si elle ne veut pas voir son rêve s'écrouler avant d'avoir pu le concrétiser. Quitte à se mettre en danger pour y arriver.

Par Lorie Forêt
Chez Eyrolles

|

Auteur

Lorie Forêt

Editeur

Eyrolles

Genre

Romans policiers

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Meurtres & Préjugés Tome 1

Lorie Forêt

Paru le 17/09/2026

408 pages

Eyrolles

8,90 €

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