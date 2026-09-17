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#Essais

Je deviens acteur de ma vie émotionnelle

Sklaeren Huré

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Un guide puissant pour gagner en maturité émotionnelle grâce à l'art-thérapie A travers une approche d'art-thérapie concrète et vivante, alliant différents outils dont l'improvisation théâtrale, l'écriture, le mouvement et l'art pictural, ce livre propose d'explorer les différentes parts qui composent notre système intérieur - parts adulte, nourricière, protectrice, blessée, critique - afin de comprendre comment elles influencent nos émotions et nos comportements. En développant une posture d' "adulte émotionnel" capable d'observer, de nommer et de dialoguer avec ces facettes sans les juger, chaque lecteur va pouvoir transformer ses réactions impulsives, sortir des automatismes et retrouver un espace de liberté intérieure. Un ouvrage profondément humain et pratique, essentiel pour évoluer avec lucidité et stabilité dans un monde en constante mutation !

Par Sklaeren Huré
Chez Eyrolles

|

Auteur

Sklaeren Huré

Editeur

Eyrolles

Genre

Art-thérapie

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Je deviens acteur de ma vie émotionnelle

Sklaeren Huré

Paru le 03/09/2026

264 pages

Eyrolles

18,00 €

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Scannez le code barre 9782416026614
9782416026614
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