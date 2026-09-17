Le guide indispensable de la fermentation maison

Redécouvrez le plaisir de transformer vos aliments grâce à la magie de la fermentation ! Dans ce livre, Alex Lewin vous guide pas à pas pour créer chez vous des aliments vivants, savoureux et incroyablement simples à préparer. Apprenez à fermenter fruits, légumes, produits laitiers ou boissons en toute confiance, à éviter les erreurs courantes et à adapter chaque préparation selon vos goûts. Vous décou­vrirez aussi les secrets des cultures vivantes, leurs bienfaits pour la santé et les meilleurs outils pour vous lancer. De la choucroute au kimchi, du kombucha au kéfir, du yaourt au levain en passant par le cidre, vous réaliserez des préparations maison en toute simplicité. Grâce aux photos claires et aux instructions détaillées, vous avancerez sereinement et gagnerez en autonomie au fil des recettes. Au programme : - les bases indispensables : ingrédients, matériel, techniques et astuces pour réussir vos fermentations ; - les légumes fermentés : choucroute, cornichons, kimchi et bien plus ; - les produits laitiers vivants : yaourt, kéfir, crème fraîche, beurre ; - les boissons fermentées : kombucha, vinaigre, cidre maison ; - les préparations incontournables : levain, natto... Accessible, gourmand et profondément inspirant, ce livre vous donne toutes les clés pour reprendre le contrôle de votre alimentation et profiter au quotidien des bienfaits d'une cuisine vivante... aux résultats extraordinaires !