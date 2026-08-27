Qui a tué Ally Tomlinson ?

Qu'est prête à risquer Nicole Foster pour venger la mort impardonnable d'une fillette ? L'inspectrice Nicole Foster a enfin trouvé un équilibre dans une vie instable et est reconnaissante d'avoir eu une seconde chance. Et quoi de mieux pour tout recommencer que la maison de son enfance sur la côte de Washington, où elle élève sa nièce et garde un oeil sur son père de plus en plus fragile. Mais le passé trouble de Nicole ressurgit quand une nouvelle affaire étrange réveille les sombres souvenirs de l'enquête obsédante qui a brisé sa carrière quelques mois auparavant. Au beau milieu du mois d'août le plus chaud depuis un siècle, une fillette est retrouvée morte dans une voiture en stationnement. Son père persiste dans l'impensable : il l'a oubliée. Et pour Nicole, l'affaire devient encore plus insupportable, ses propres secrets l'étouffant, ceux qu'une vieille rivale réveille et qui poussent l'inspectrice à bout, une fois de plus. Désormais, où que se cache la vérité, résoudre cette affaire et venger une mort impardonnable est la mission la plus importante de la carrière de Nicole.