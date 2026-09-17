Un roi décide d'assiéger le château de son voisin, roi également. Un troisième roi s'ajoute, avec son armée supposée venir en renfort. Bien entendu, rien ne se passera comme on pourrait s'y attendre... Peut-on être vraiment roi sans faire la guerre, comploter ou déclamer de grands discours pour la postérité ? Visiblement, non. Encore faut-il avoir les moyens de ses ambitions. Le Siège est un vrai récit de genre, de l'humour décalé dans une époque médiévale quelque peu alternative, dans lequel on retrouve la fantaisie absurde des grandes références du genre en question, Sacré Graal ou Kaamelott.