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#Imaginaire

Le Siège

Josselin Duparcmeur, Ami Inintéressant

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Un roi décide d'assiéger le château de son voisin, roi également. Un troisième roi s'ajoute, avec son armée supposée venir en renfort. Bien entendu, rien ne se passera comme on pourrait s'y attendre... Peut-on être vraiment roi sans faire la guerre, comploter ou déclamer de grands discours pour la postérité ? Visiblement, non. Encore faut-il avoir les moyens de ses ambitions. Le Siège est un vrai récit de genre, de l'humour décalé dans une époque médiévale quelque peu alternative, dans lequel on retrouve la fantaisie absurde des grandes références du genre en question, Sacré Graal ou Kaamelott.

Par Josselin Duparcmeur, Ami Inintéressant
Chez Delcourt

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Auteur

Josselin Duparcmeur, Ami Inintéressant

Editeur

Delcourt

Genre

Humour

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Le Siège

Josselin Duparcmeur, Ami Inintéressant

Paru le 17/09/2026

104 pages

Delcourt

15,95 €

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Scannez le code barre 9782413087601
9782413087601
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