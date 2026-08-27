Où est Kelsey Chase ?

Une brillante inspectrice qui a tout perdu. Une fillette à sauver. Bien plus qu'une question d'honneur pour Nicole Foster... Un thriller psychologique intense par l'auteur N°1 du classement des best-sellers du NEW YORK TIMES et de USA TODAY Ancienne inspectrice à la crim' de Seattle, Nicole Foster a touché le fond. Une affaire sordide, celle de la disparition de la petite Kelsey, 3 ans, a mis fin à sa carrière. Elle passe désormais ses nuits dans des refuges pour sans-abris et lutte contre une addiction aux jeux d'argent qui lui a déjà coûté sa maison et sa dernière relation stable. Mais Nicole reste obsédée par cette affaire non résolue et lorsque le père en deuil de la fillette la supplie de l'aider, elle est de nouveau entraînée dans l'enquête... et y voit une chance de se racheter. Plus Nicole creuse, plus elle découvre le mal véritable qui se cache derrière cette disparition et elle est sur le point de mettre à jour une terrible machination qui pourrait bien la toucher de plus près qu'elle ne l'imagine... Nicole pourra-t-elle vaincre ses démons, laisser ses sentiments de côté et trouver la clef pour obtenir enfin justice pour Kelsey Chase ?