Nuits d'Halloween

La suite de la série de coloriages COSY, par Andrea_drw_ (+ de 4M d'abonnés sur les réseaux) ! Le 7e titre autour d'Halloween. Toujours dans un format pratique pour l'emmener partout où vous allez (14 x 16 cm, intégra) et à petit prix ! Andréa vous propose 70 coloriages pour adultes aussi mignons que drôles ou effrayants, avec 4 coloriages colorisés au centre du livre pour vous donner de l'inspiration. Cette fois-ci, plongez dans l'univers des monstres, des fantômes, des citrouilles et des maisons hantées... pour Halloween ! Lequel de ces dessins vous fera le plus frissonner ? A vos crayons, à vos feutres... faites vivre les monstres et les maisons hantées d'Halloween ! Carnet à colorier, compatible avec tout type de feutres même à alcool. Coloriages une page sur deux pour éviter tout transfert de couleur.