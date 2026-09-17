Fast fish, la cuisine simple du poisson

" Manger " la mer n'a jamais été aussi convivial et simple ! 50 recettes de street foods confectionnées et testées par les fondateurs d'Oyster Club. 50 recettes inédites pour démocratiser les produits de la mer avec les codes de la street food. Imaginé par les chefs Tanguy Thomassin et Adèle Grunberger, ce livre propose une approche décomplexée et conviviale. Contenu : Sandwichs : hot dog avec saucisse de merlu, tuna melt, tacos de poulpe, pita de boulettes de poisson, smashburger à la crevette, lobster roll, bao de raie, croque-monsieur au haddock... Friture : tempura de crevette, fish and chips, tenders de haddocks, accras, arancini au homard... A partager (ou non) : pizza aux anchois, moules au barbecue, ribs d'espadon, brochettes de langoustines, sardines grillés, nachos à l'araignée, bulot mayo épicé, soupe d'étrille... + toutes les bonnes sauces pour accompagner chacun des plats.