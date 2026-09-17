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Les signes que nos animaux nous envoient depuis l'au-delà

Lyn Ragan

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Votre animal a un message pour vous... Votre chat ou votre chien n'est plus à vos côtés. Mais tous les jours, vous pensez à lui, aux joies partagées ensemble, à la place majeure qu'il occupait dans votre vie. Ce livre vous permet d'identifier les signes, les messages que votre animal vous envoie, et les appels que vous recevez de lui depuis l'au-delà. Grâce à une méthode simple, vous allez pouvoir repérer et lire ces signes et ces communications. Lyn Ragan s'adresse à celles et ceux qui - comme elle - souhaitent poursuivre leur relation avec leur animal de compagnie bien-aimé et aimeraient recevoir ces véritables cadeaux du ciel... Depuis l'au-delà, votre animal de compagnie disparu vous envoie des signes et communique avec la famille qu'il a laissée derrière lui. Souvent, ce qu'il partage est difficile à identifier, voire invisible. Mais apprendre à parler son langage est possible. Quelle joie, une fois les messages déchiffrés, de ressentir à nouveau sa présence !

Par Lyn Ragan
Chez L'opportun (Editions de)

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Auteur

Lyn Ragan

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Au-delà

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Les signes que nos animaux nous envoient depuis l'au-delà

Lyn Ragan trad. Jeanne Heneug

Paru le 17/09/2026

320 pages

L'opportun (Editions de)

15,90 €

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Scannez le code barre 9782386711794
9782386711794
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