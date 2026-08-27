Les demoiselles de Dieumerci - tome 1

Ce soir d'orage, un vagabond est invité par une fillette à s'abriter chez elle. Mais chez elle... le vagabond, effaré, découvre qu'il s'agit d'un château, celui de Dieumerci. Un château du bonheur, où sept jeunes soeurs répandent leur gaieté et leur fantaisie. Lorsque la ruine menace, il faut pourtant vendre Dieumerci. L'audace de ces inoubliables demoiselles pourra-t-elle sauver le château ? Et quelle est donc l'histoire de ce vagabond mystérieux ? Une nouvelle série espiègle et tendre qui s'adresse aux filles, dès 8 ans, surtout si elles ont aimé La Mélodie du bonheur ou Les Quatre filles du Dr March... Ces petits romans, illustrés par le pinceau profond et contemplatif d'Anne-Sophie de Galard, sont de beaux livres faits pour vivre longtemps dans les bibliothèques de famille.