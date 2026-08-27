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#Roman jeunesse

Le secret de Freddy

Bénédicte Rousset

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Calamity Flop, c'est l'histoire d'une enfant brillante mais vulnérable, confrontée aux petites et grandes violences du quotidien. ? A travers son regard lucide et drôle, la série explore le collège, l'amitié, le harcèlement, la différence sociale et l'engagement. ? Sans héroïsme spectaculaire, Calamity agit là où elle est : dans la cour, dans la rue, dans les mots. ? Une série profondément humaine, qui donne aux jeunes lecteurs des clés pour comprendre, ressentir et oser. Freddy a disparu. ? Pour Calamity, pas de doute : quelqu'un l'a enlevé. ? Les informations parlent de disparitions inquiétantes de personnes isolées... exactement comme lui. ? Avec Lisa, sa meilleure amie, Calamity mène l'enquête dans le quartier. ? Entre peurs, hypothèses et solidarité, les deux amies vont découvrir que la réalité est parfois plus complexe et plus humaine que les pires scénarios.

Par Bénédicte Rousset
Chez La Trace

|

Auteur

Bénédicte Rousset

Editeur

La Trace

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Le secret de Freddy

Bénédicte Rousset

Paru le 27/08/2026

La Trace

11,90 €

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Scannez le code barre 9782487261631
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