La réalité n'est pas ce que tu vois

Et si la réalité n'était pas ce que tu crois ? Nous vivons entourés de nuages : nos pensées, nos émotions, nos peurs, nos attachements... Nous les prenons pour solides, nous nous identifions à eux, et nous oublions le ciel clair qui demeure derrière. Et puis, parfois, il suffit d'une rencontre pour faire vaciller tout ce que nous pensions être. C'est le cas de la rencontre entre Elias et Maël. Pas à pas, Maël, un vieux sage plein de douceur et de clarté, guide Elias, un jeune en quête de sens, dans tous les aspects de sa vie, et l'aide à comprendre que la colère, la jalousie, la peur et même la mort, ne sont que des voiles passagers. A travers son parcours et au fil des différentes leçons enseignées, ce livre nous invite à regarder autrement nos émotions, nos attachements, nos illusions... et nous propose un chemin d'exploration intérieure et un voyage que nul ne peut éviter indéfiniment : le retour vers soi. Car cette histoire n'est pas seulement celle d'Elias et de Maël. Elle est un miroir dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Elle parle de ce qui enferme et de ce qui libère, des illusions qui font souffrir, et de cette lumière qui guérit sans bruit. Un récit simple et profond, qui nous ouvre à la joie, à la sagesse et à l'amour véritables.