L'être anonyme

Les inspecteurs Baltimore et Bonvoisin poursuivent leurs folles pérégrinations dans cette nef qui, depuis trente ans, ne cesse d'inventer de nouveaux moyens de nous divertir. Eauxfolles ne dort jamais ! Alors qu'ils étaient en planque dans un champ de coloquintes, nos deux enquêteurs échappent de justesse à une équipe de cagoulards contrebandiers. Au Palais Royal, on s'inquiète de la vétusté du château qui risque de s'effondrer à tout moment. L'évacuation de la demeure royale est décidée. Une étrange demande de rançon est envoyée au Roy. L'enquête risque d'être difficile car différents protagonistes écrivent, ce soir-là, de bien vilaines lettres anonymes.