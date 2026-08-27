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L'être anonyme

Turf, Turf Turf

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Les inspecteurs Baltimore et Bonvoisin poursuivent leurs folles pérégrinations dans cette nef qui, depuis trente ans, ne cesse d'inventer de nouveaux moyens de nous divertir. Eauxfolles ne dort jamais ! Alors qu'ils étaient en planque dans un champ de coloquintes, nos deux enquêteurs échappent de justesse à une équipe de cagoulards contrebandiers. Au Palais Royal, on s'inquiète de la vétusté du château qui risque de s'effondrer à tout moment. L'évacuation de la demeure royale est décidée. Une étrange demande de rançon est envoyée au Roy. L'enquête risque d'être difficile car différents protagonistes écrivent, ce soir-là, de bien vilaines lettres anonymes.

Par Turf, Turf Turf
Chez Delcourt

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Auteur

Turf, Turf Turf

Editeur

Delcourt

Genre

Science-fiction

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L'être anonyme

Turf, Turf Turf

Paru le 27/08/2026

64 pages

Delcourt

15,50 €

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