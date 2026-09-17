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Yoga sur chaise

Miranda Mattig Kumar, Kumar miranda Mattig

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Dans un monde où l'anxiété, les douleurs chroniques et la perte de mobilité peuvent limiter le rapport au corps, le yoga sur chaise apparaît comme une solution douce et inclusive. Cette pratique accessible, née du besoin d'offrir à chacun un espace de mouvement sécurisant, utilise la chaise comme point d'ancrage pour retrouver stabilité, respiration et fluidité. Elle invite à ralentir, à écouter ses sensations, à relâcher les tensions et à renouer avec un mieux-être global, loin de toute idée de performance. Miranda Mattig Kumar a conçu ce guide pour rendre la pratique du yoga accessible à tous. Vous y trouverez : - une explication claire des effets de l'anxiété sur le corps ; - des exercices thérapeutiques sur chaise, détaillés et illustrés, comportant différents niveaux de difficulté ; - des conseils de respiration ; - des séquences guidées avec la chaise via des QR codes vidéo ; - des visualisations et des méditations. Grâce à des gestes simples, guidés par l'intention et la bienveillance, le yoga sur chaise offre la possibilité d'un apaisement durable et d'une relation plus harmonieuse avec son corps, quel que soit son âge ou sa condition physique.

Par Miranda Mattig Kumar, Kumar miranda Mattig
Chez Medicis Edition

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Auteur

Miranda Mattig Kumar, Kumar miranda Mattig

Editeur

Medicis Edition

Genre

Yoga

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Yoga sur chaise

Miranda Mattig Kumar, Kumar miranda Mattig

Paru le 17/09/2026

182 pages

Medicis Edition

21,90 €

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