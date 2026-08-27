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Ne vous laissez plus biaiser !

Fabrice Pastor

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Découvrez pourquoi votre cerveau vous trompe... et comment retrouver une pensée plus claire dans un monde saturé d'informations. -Sujet d'actualité massive : fake news, réseaux sociaux, biais de jugement, décisions rapides - ; tout le monde en fait l'expérience. -L'auteur, Fabrice Pastor est neuropsychologue, formateur, conférencier et auteur. Ce livre explique comment notre cerveau, conçu pour survivre plutôt que raisonner parfaitement, utilise des raccourcis mentaux qui influencent nos jugements. Il démonte les neuromythes populaires (cerveau droit/gauche, 10 % du cerveau, styles d'apprentissage) et propose une vision scientifique plus juste : un cerveau en réseaux, limité par l'attention et l'économie cognitive. Il introduit les deux modes de pensée (Système 1 intuitif, Système 2 réfléchi) pour éclairer nos erreurs mentales. Il montre comment les émotions, les heuristiques et les stéréotypes façonnent nos décisions quotidiennes. Enfin, il explique pourquoi les biais sont des mécanismes adaptatifs et comment apprendre à les reconnaître. Un ouvrage essentiel pour comprendre pourquoi notre cerveau se trompe... et pourquoi c'est normal. Avec une pédagogie moderne et scientifique, il déconstruit les neuromythes, explique comment nos pensées se forment avant même notre réflexion consciente, et montre comment nos biais influencent nos jugements, nos décisions, nos relations et notre vision du monde.

Par Fabrice Pastor
Chez First

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Auteur

Fabrice Pastor

Editeur

First

Genre

Cerveau et psychologie

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Ne vous laissez plus biaiser !

Fabrice Pastor

Paru le 03/09/2026

352 pages

First

19,95 €

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