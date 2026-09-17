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#Album jeunesse

Bonjour mon petit bébé

Collectif, Nina Stajner

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Un livre en tissu, doux comme un câlin, à murmurer à son bébé pour lui souhaiter une belle journée. Les illustrations de la collection "Je t'aime bébé' sont tendres et délicates et les mots pleins de douceur, parlent de joie et d'amour, avec des rimes choisies. Blotti contre son parent, bébé écoute le son réconfortant de la voix lors d'un moment de lecture qui contribue à souder la relation. L'anneau de dentition en hêtre accroché au livre réconfortera bébé lors des poussées dentaires. Un cadeau de naissance idéal !

Par Collectif, Nina Stajner
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Collectif, Nina Stajner

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Livres tissu

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Bonjour mon petit bébé

Collectif, Nina Stajner

Paru le 08/10/2026

12 pages

1, 2, 3 Soleil !

14,95 €

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Scannez le code barre 9782384537334
9782384537334
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