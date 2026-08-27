ET SI VOUS ETIEZ LE PERSONNAGE PRINCIPAL DE CETTE QUETE ? Nouveau lecteur ou apprenti aguerri, commencez une aventure inédite ! Devant vous sont posées les premières pierres de l'Académie de Dagda, tandis que vous participez à la fondation de la mystérieuse Confrérie de Nuada. Pourrez-vous empêcher le Fléau qui détruira l'Académie ? Partez en quête des fragments de la Prophétie Sombre... au risque de boule-verser le destin lui-même. Munissez-vous d'un dé, d'un crayon et préparez-vous à explorer un monde où passé, présent et futur ne font plus qu'un. Dans cette nouvelle fiction interactive de Fabien Olicard, chacun de VOS choix peut sauver l'avenir... ou l'effacer à jamais.