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#Polar

L'escalier dans les bois

Chuck Wendig

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" Cet endroit vous hait. " Ils étaient cinq adolescents, inséparables. Livrés à eux-mêmes, ils avaient fait un serment : toujours veiller les uns sur les autres, quoi qu'il arrive. Jusqu'à cette nuit passée à camper au coeur de la forêt, au cours de laquelle ils ont découvert un mystérieux escalier, dressé au milieu des bois. Matty a monté les marches, n'en est jamais redescendu. Et l'escalier a disparu. Pris de panique, ses amis se sont enfuis. Vingt ans ont passé. Et l'escalier est réapparu. Pour Owen, Lore, Hamish et Nick, l'heure est venue de retourner sur les lieux du drame. De retrouver Matty. Et d'affronter ce qui se cache de l'autre côté. Mais ce à quoi ils s'exposent dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Un cauchemar où les traumatismes d'enfance, les trahisons, les blessures enfouies, les peurs les plus profondes sont aussi menaçants que ce qui attend en haut des marches. Entre mystère et terreur, Chuck Wendig nous propose ici un voyage aussi captivant qu'imprévisible au coeur des ténèbres de l'âme humaine. Il y explore l'innocence perdue, les liens d'amitié et les luttes incessantes qu'il faut mener pour échapper aux multiples visages du mal. Vous avez aimé Ca de Stephen King ? La série Stranger Things ? Vous allez adorer le nouveau roman de l'auteur des Somnambules . A propos des Somnambules : " La claque littéraire de ce début d'année ! " Le Point " Ce roman apocalyptique regorge de rebondissements et d'effets de réalité troublants, avec un angle quasi visionnaire qui lui confère une saveur particulière. " Libération " Intense, foisonnant, génial. Un régal de lecture. " Franck Thilliez

Par Chuck Wendig
Chez Sonatine

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Auteur

Chuck Wendig

Editeur

Sonatine

Genre

Thrillers

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L'escalier dans les bois

Chuck Wendig trad. Paul Simon Bouffartigue

Paru le 17/09/2026

512 pages

Sonatine

25,00 €

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