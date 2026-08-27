Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Brûle pour nous

Molly Doyle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après Crie pour nous et Bain de sang, découvrez le troisième tome de la saga L'Ordre des invisibles... Après les cris et le sang, vient le temps de la vérité. Bloquée dans un chalet isolé en pleine montagne avec ses hommes masqués, Quinn se retrouve entraînée dans un nouveau jeu de séduction. Face à elle, ils ne sont plus seulement des prédateurs. Ils sont possessifs, imparfaits, hantés, mais terriblement humains. Leur monde est gouverné par des règles brisées, des loyautés sanglantes et un amour indescriptible. Entre désir brûlant et vulnérabilité, Quinn devra décider si elle est prête à alimenter le feu qu'ils ont allumé ensemble... ou à s'y consumer entièrement. Entre les traumatismes du passé et les derniers secrets enfin révélés, survivront-ils à ce week-end ? Aimer dans l'ombre exige plus que du courage. Cela demande d'affronter ses plus grands démons.

Par Molly Doyle
Chez Editions Contre-Dires

|

Auteur

Molly Doyle

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Brûle pour nous par Molly Doyle

Commenter ce livre

 

Brûle pour nous

Molly Doyle

Paru le 27/08/2026

120 pages

Editions Contre-Dires

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386901508
9782386901508
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.