Brûle pour nous

Après Crie pour nous et Bain de sang, découvrez le troisième tome de la saga L'Ordre des invisibles... Après les cris et le sang, vient le temps de la vérité. Bloquée dans un chalet isolé en pleine montagne avec ses hommes masqués, Quinn se retrouve entraînée dans un nouveau jeu de séduction. Face à elle, ils ne sont plus seulement des prédateurs. Ils sont possessifs, imparfaits, hantés, mais terriblement humains. Leur monde est gouverné par des règles brisées, des loyautés sanglantes et un amour indescriptible. Entre désir brûlant et vulnérabilité, Quinn devra décider si elle est prête à alimenter le feu qu'ils ont allumé ensemble... ou à s'y consumer entièrement. Entre les traumatismes du passé et les derniers secrets enfin révélés, survivront-ils à ce week-end ? Aimer dans l'ombre exige plus que du courage. Cela demande d'affronter ses plus grands démons.