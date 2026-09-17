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#Roman francophone

Je veux le ciel sans perdre la terre

Xavier Grall

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Un volume qui éclaire toutes les facettes du talent de Xavier Grall - journaliste, écrivain, mais avant tout poète. L'oeuvre de Xavier Grall (Landivisiau, 1930-Quimperlé, 1981), d'une rare densité et diversité, est traversée par la passion de la Bretagne. S'il a toujours réfuté l'étiquette d'" écrivain régional ", il se revendique volontiers comme barde, soit, selon sa propre définition, " prophète des royaumes promis et dénonciateur des injustices présentes ". Il se dit aussi " journaliste d'active et écrivain de réserve ". De 1952 jusqu'à la veille de sa mort, il publie des centaines d'articles, de reportages, billets d'humeur, critiques littéraires, chroniques, où la place du rêve et du lyrisme est, comme dans sa vie, prépondérante. Ses essais, rédigés d'une plume aiguisée et parfois virulente, traduisent la richesse de ses intérêts intellectuels : pour James Dean, pour le djebel, pour Rimbaud, Lamennais ou Mauriac. Mais Xavier Grall est par-dessus tout poète. Ses vers, libres et puissants, exaltent les passions qui ne l'ont jamais quitté : la fraternité, le sens du sacré, l'émerveillement, la gravité, l'amour de l'humanité, en somme une véritable " écologie " du coeur. C'est dans sa poésie que se mêlent intimement ses célébrations de l'écriture, des êtres et de Dieu : " Il n'y a que Lui. Au soir de mes terribles ivresses, le corps défait, je l'ai mille fois senti, et c'est alors que j'aurais aimé écrire des hymnes. " En donnant à lire la part essentielle de ces textes bouleversants, le présent volume, conçu par Jean Bothorel, invite à la découverte du " mythe grallien ", pétri de Dieu, du Maghreb et de la Bretagne.

Par Xavier Grall
Chez Bouquins (Editions)

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Auteur

Xavier Grall

Editeur

Bouquins (Editions)

Genre

Littérature française

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Je veux le ciel sans perdre la terre

Xavier Grall

Paru le 17/09/2026

33 pages

Bouquins (Editions)

34,00 €

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