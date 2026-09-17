Ce livre plonge au coeur de l'émeute, quand tout s'embrase. Instantané d'une nuit de chaos à Karachi, déclenchée par l'assassinat de Benazir Bhutto en 2007, Quand la ville brûle nous immerge dans un Pakistan en pleine effervescence. A un " roman-photo " à deux voix et en deux-roues succède un essai réflexif sur la fabrique de l'émeute et la manière dont elle engage les corps. Instantané d'une nuit de chaos : le 27 décembre 2007, lorsque la télévision pakistanaise annonce le décès de Benazir Bhutto, des troubles meurtriers éclatent. A Karachi, les partisans de l'ex-Première ministre se soulèvent, tandis que des gangs de pillards motorisés profitent de la situation pour mettre la ville à sac. Terrées dans leurs casernes, les forces de l'ordre attendent que l'orage passe. Pris au piège des émeutes, Waseem Yaqoob livre un témoignage saisissant sur ce moment d'effervescence collective. Egaré dans la ville en flammes, le jeune motard tente de surmonter les épreuves placées sur sa route. A partir de son récit au ras-du-bitume s'échafaude une narration originale, mêlant écriture visuelle et textuelle pour restituer l'épaisseur d'un moment de vacillement général. Prolongeant dans un court essai cette enquête à deux voix et en deux-roues, Laurent Gayer contextualise les troubles, les ouvre à la comparaison et creuse une veine peu explorée : à qui s'en remettre quand tout s'effondre ?