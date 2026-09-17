The South Girl

La saga déjà culte "King's University" se dévoile désormais en grand format collector relié ! Quand la princesse des quartiers sud de Chicago débarque dans l'université la plus prestigieuse du pays pour débusquer l'ignoble violeur qui terrorise les étudiantes, ça provoque forcément des étincelles... Elvira Petrova, dix-neuf ans, tombe des nues quand l'avocate de la très renommée King's University lui fait une proposition des plus inattendues contre un " petit " service. Le deal est risqué, mais bien trop tentant pour qu'elle puisse le refuser. Et voilà qu'en échange de la remise en liberté d'Amon, son frère, elle doit accepter de traquer le responsable des horribles agressions perpétrées sur le campus. Telle une apprentie détective, elle va se lancer à corps perdu dans cette enquête, entraînant ses voisins et membres de l'équipe de hockey dans son sillage. Et plus particulièrement leur capitaine qu'elle déteste, Abel Ryder. Mais le temps presse, et Elvira va devoir faire des choix face à ses terribles découvertes. D'autant plus que l'étau se resserre autour de la jeune femme lorsque le coupable inverse les rôles et la contacte, faisant d'elle sa nouvelle proie. Tic-tac, tic-tac... " Que la partie commence, Détective Petrova.