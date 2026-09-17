Lettres à Waldemar Gurian

Un document précieux pour comprendre l'évolution de la pensée d'Hannah Arendt sur une période (1941-1954) qui couvre des événements mondiaux majeurs. Cette correspondance comporte 123 lettres d'Hannah Arendt et 17 lettres de Gurian. Contrairement aux essais formels, les lettres, marquées par un ton vif et libre, sont empreintes d'humour et d'ironie. Les lettres d'Hannah Arendt permettent d'assister à la genèse de son oeuvre majeure, "Les Origines du totalitarisme" , fruit de ce dialogue constant. Elles montrent, d'une part, comment elle élabore, durant cette période, sa réflexion sur le mal, le nazisme et le stalinisme, et testent, d'autre part, ses idées les plus audacieuses, notamment sur l'impérialisme et l'antisémitisme.