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#Essais

Lettres à Waldemar Gurian

Hannah Arendt, Waldemar Gurian

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Un document précieux pour comprendre l'évolution de la pensée d'Hannah Arendt sur une période (1941-1954) qui couvre des événements mondiaux majeurs. Cette correspondance comporte 123 lettres d'Hannah Arendt et 17 lettres de Gurian. Contrairement aux essais formels, les lettres, marquées par un ton vif et libre, sont empreintes d'humour et d'ironie. Les lettres d'Hannah Arendt permettent d'assister à la genèse de son oeuvre majeure, "Les Origines du totalitarisme" , fruit de ce dialogue constant. Elles montrent, d'une part, comment elle élabore, durant cette période, sa réflexion sur le mal, le nazisme et le stalinisme, et testent, d'autre part, ses idées les plus audacieuses, notamment sur l'impérialisme et l'antisémitisme.

Par Hannah Arendt, Waldemar Gurian
Chez Editions Imago

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Auteur

Hannah Arendt, Waldemar Gurian

Editeur

Editions Imago

Genre

Dictionnaires et ouvrages géné

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Lettres à Waldemar Gurian

Hannah Arendt, Waldemar Gurian trad. Rémi Baudouï

Paru le 01/10/2026

360 pages

Editions Imago

25,00 €

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Scannez le code barre 9782380891775
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