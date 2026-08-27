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Le Grand 365 Une année anti-stress

Collectif, Millesima

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Ephéméride Anti-Stress - 365 Jours pour se défouler, respirer et lâcher prise | Calendrier 2027 | Idée cadeau Noël Retrouvez chaque jour un moment pour souffler avec cet éphéméride antistress pensé pour accompagner toute l'année. Au programme : des dessins carnage pour se défouler sans culpabiliser, des techniques antistress accessibles (respiration, relaxation, ancrage...), des conseils bienêtre, des phrases inspirantes et des activités courtes pour une vraie pause mentale. Un rituel simple, fun et efficace pour alléger son quotidien et gagner en sérénité - ; un indispensable pour le rayon bienêtre et développement personnel.

Par Collectif, Millesima
Chez Millésima

|

Auteur

Collectif, Millesima

Editeur

Millésima

Genre

Calendriers adulte

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Le Grand 365 Une année anti-stress

Collectif, Millesima

Paru le 24/09/2026

Millésima

9,99 €

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9782385431426
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