Le Grand 365 Une année anti-stress

Ephéméride Anti-Stress - 365 Jours pour se défouler, respirer et lâcher prise | Calendrier 2027 | Idée cadeau Noël Retrouvez chaque jour un moment pour souffler avec cet éphéméride antistress pensé pour accompagner toute l'année. Au programme : des dessins carnage pour se défouler sans culpabiliser, des techniques antistress accessibles (respiration, relaxation, ancrage...), des conseils bienêtre, des phrases inspirantes et des activités courtes pour une vraie pause mentale. Un rituel simple, fun et efficace pour alléger son quotidien et gagner en sérénité - ; un indispensable pour le rayon bienêtre et développement personnel.