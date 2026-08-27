Le Petit 365 Football, questions, records et autres infos insolites

Ephéméride 2027 - 365 quiz et records de foot - Histoires insolités, performances, devinettes, chiffres records - Fan de foot - Coupe du monde 2026 - Nouvelle édition - Idée cadeau - 100 % foot Plongez chaque jour dans l'univers palpitant du football avec cette 2 édition avec du contenu inédit. Découvrez 365 questions, anecdotes et records incroyables qui racontent la passion du jeu : exploits mythiques, statistiques renversantes, histoires insolites, performances de légende et moments qui ont marqué les pelouses du monde entier. Pensé pour tous les fans, des plus jeunes aux supporters les plus avertis, ce bloc propose un mélange addictif de quiz, devinettes, fun facts et chiffres records. Chaque page vous met au défi : saurez-vous répondre aux questions du jour, deviner un record inattendu ou reconnaître une performance historique ? La référence idéale pour offrir, ou à s'offrir... pour tester ses connaissances toute l'année !