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Les mystères de Sinclair

Katherine Woodfine

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Suivez l'enquête de Sophie dans un monde luxueux et rempli de dangers ! Le grand magasin Sinclair est en effervescence : les débutantes affluent pour préparer leur entrée dans le monde ! Parmi elles, Veronica Whiteley, une riche héritière qui attire tous les regards avec le somptueux papillon de pierres précieuses que lui a offert son prétendant, Lord Beaucastle. Mais le bijou est dérobé lors d'une réception ! Et lorsqu'il est retrouvé sur le corps sans vie d'une jeune débutante, Sophie comprend que cette histoire cache un terrible secret. Avec l'aide de Lil, Billy et leur nouvelle amie Mei, elle découvre que le Baron, le plus dangereux criminel de Londres, trempe dans cette affaire... Sophie réussira-t-elle à dévoiler sa véritable identité avant qu'un nouveau crime ne soit commis ? Une enquête palpitante, pleine de mystère, d'amitié et de courage !

Par Katherine Woodfine
Chez Poulpe fictions

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Auteur

Katherine Woodfine

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Suspense

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Les mystères de Sinclair

Katherine Woodfine trad. Faustina Fiore

Paru le 17/09/2026

432 pages

Poulpe fictions

16,95 €

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