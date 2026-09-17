Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

La Thérapeute

Helene Flood

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
TES SOUVENIRS CHANGENT. LA VERITE, NON. Sara a 30 ans. Psychologue, elle suit des adolescents confrontés à des problèmes familiaux. Avec son mari, Sigurd, elle a récemment emménagé dans une maison surplombant Oslo. C'est là qu'elle a installé son cabinet. Lorsque Sigurd part passer la nuit chez des amis, à la montagne, le dernier message qu'elle reçoit de lui est une note vocale qui lui confirme qu'il est bien arrivé. Mais le soir même, un ami de Sigurd l'appelle et s'inquiète parce qu'il n'est toujours pas là. Sigurd a-t-il menti ? Soudain, elle se sent prise de malaise dans cette maison aux pièces inachevées. Lorsque la police arrive et l'interroge, elle commence à craindre que la clé de la disparition de Sigurd se trouve peut-être dans ses propres souvenirs. Plus Sara se rapproche de la vérité, plus il lui paraît impossible de garder le contrôle de sa vie... Elle qui a appris à interpréter les émotions des autres, est-elle en train de perdre sa lucidité et basculer dans un autre monde ?

Par Helene Flood
Chez XO Editions

|

Auteur

Helene Flood

Editeur

XO Editions

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Thérapeute par Helene Flood

Commenter ce livre

 

La Thérapeute

Helene Flood

Paru le 17/09/2026

377 pages

XO Editions

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374489889
9782374489889
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.