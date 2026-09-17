La Thérapeute

TES SOUVENIRS CHANGENT. LA VERITE, NON. Sara a 30 ans. Psychologue, elle suit des adolescents confrontés à des problèmes familiaux. Avec son mari, Sigurd, elle a récemment emménagé dans une maison surplombant Oslo. C'est là qu'elle a installé son cabinet. Lorsque Sigurd part passer la nuit chez des amis, à la montagne, le dernier message qu'elle reçoit de lui est une note vocale qui lui confirme qu'il est bien arrivé. Mais le soir même, un ami de Sigurd l'appelle et s'inquiète parce qu'il n'est toujours pas là. Sigurd a-t-il menti ? Soudain, elle se sent prise de malaise dans cette maison aux pièces inachevées. Lorsque la police arrive et l'interroge, elle commence à craindre que la clé de la disparition de Sigurd se trouve peut-être dans ses propres souvenirs. Plus Sara se rapproche de la vérité, plus il lui paraît impossible de garder le contrôle de sa vie... Elle qui a appris à interpréter les émotions des autres, est-elle en train de perdre sa lucidité et basculer dans un autre monde ?