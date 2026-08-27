Agenda adulte de janvier à décembre 2027. Style cosy et vintage, illustrations inédites signée Nathyllustre. Papeterie à offrir. Bel objet raffiné et marque-page original. Agenda Cosy des 4 Saisons 2027 - Une année à savourer, saison après saison L'Agenda Cosy des 4 Saisons 2027 est une véritable invitation à ralentir et à savourer chaque instant de l'année. Au fil des mois, il accompagne votre quotidien à travers de douces illustrations, inspirées des rythmes de la nature et des petits plaisirs propres à chaque saison. Printemps délicat, été lumineux, automne réconfortant, hiver apaisant : chaque période est mise en lumière avec sensibilité. Conçu comme un compagnon, cet agenda offre un espace pour planifier ses journées tout en cultivant une atmosphère chaleureuse et inspirante. retrouvez : Une immersion poétique dans les quatre saisons Des illustrations douces et réconfortantes Un compagnon idéal pour savourer les petits plaisirs de l'année