Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'agenda cosy des 4 saisons

Nathalie Verove

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Agenda adulte de janvier à décembre 2027. Style cosy et vintage, illustrations inédites signée Nathyllustre. Papeterie à offrir. Bel objet raffiné et marque-page original. Agenda Cosy des 4 Saisons 2027 - Une année à savourer, saison après saison L'Agenda Cosy des 4 Saisons 2027 est une véritable invitation à ralentir et à savourer chaque instant de l'année. Au fil des mois, il accompagne votre quotidien à travers de douces illustrations, inspirées des rythmes de la nature et des petits plaisirs propres à chaque saison. Printemps délicat, été lumineux, automne réconfortant, hiver apaisant : chaque période est mise en lumière avec sensibilité. Conçu comme un compagnon, cet agenda offre un espace pour planifier ses journées tout en cultivant une atmosphère chaleureuse et inspirante. retrouvez : Une immersion poétique dans les quatre saisons Des illustrations douces et réconfortantes Un compagnon idéal pour savourer les petits plaisirs de l'année

Par Nathalie Verove
Chez Millésima

|

Auteur

Nathalie Verove

Editeur

Millésima

Genre

Agendas adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'agenda cosy des 4 saisons par Nathalie Verove

Commenter ce livre

 

L'agenda cosy des 4 saisons

Nathalie Verove

Paru le 27/08/2026

Millésima

12,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385431143
9782385431143
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.