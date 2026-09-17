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#Essais

Le yogi combattant

Daphné Morel

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Le yoga n'est pas né dans les studios, mais dans la poussière des champs de bataille. A rebours d'une vision édulcorée du yoga, réduit au bien-être, à la détente ou à la performance corporelle, Daphné Morel mène une enquête historique et philosophique passionnante : et si le yoga était aussi, profondément, un art du combat ? Combat extérieur, d'abord : dès l'Inde ancienne, le yoga est lié au char de guerre, à la discipline martiale, aux figures d'ascètes armés et aux yogis engagés dans les luttes politiques et militaires. Combat intérieur, surtout : lutte contre l'illusion, les automatismes, la dispersion mentale, les attachements et les forces qui nous empêchent de vivre librement. En s'appuyant sur les textes fondateurs, notamment Patanjali, mais aussi sur l'histoire méconnue des yogis combattants, l'autrice redonne au yoga sa profondeur, sa tension et sa puissance transformatrice. Un livre audacieux, documenté et incarné, qui bouscule nos représentations contemporaines et rappelle que la voie spirituelle n'est pas toujours un chemin de confort, mais une discipline exigeante de liberté.

Par Daphné Morel
Chez Almora

|

Auteur

Daphné Morel

Editeur

Almora

Genre

Yoga

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Le yogi combattant

Daphné Morel

Paru le 17/09/2026

352 pages

Almora

22,00 €

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Scannez le code barre 9782351188101
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