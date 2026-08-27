Sous un titre à la fois rude et lumineux, La Trahison de l'Evangile explore l'écart qui sépare parfois la parole du Christ des structures ecclésiales. En s'appuyant sur la Bible et l'histoire du Vatican, l'auteur dresse un diagnostic lucide : le pouvoir et la richesse ont défiguré le visage du Serviteur. Pourtant, ce livre n'est pas un pamphlet : il plaide pour une Eglise pauvre, fraternelle et transparente. Chaque chapitre suit le rythme " Ecriture - Constat - Conversion ", articulant exégèse, regard historique et propositions de réforme : simplification du Vatican, place des femmes, collégialité, sobriété du clergé. Ecrit dans une langue claire et fervente, ce texte s'adresse à tous ceux qui veulent encore croire à la force réformatrice de l'Evangile.