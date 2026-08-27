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#Essais

La Trahison de l’Evangile

Jean de la Croix, La croix jean De

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Sous un titre à la fois rude et lumineux, La Trahison de l'Evangile explore l'écart qui sépare parfois la parole du Christ des structures ecclésiales. En s'appuyant sur la Bible et l'histoire du Vatican, l'auteur dresse un diagnostic lucide : le pouvoir et la richesse ont défiguré le visage du Serviteur. Pourtant, ce livre n'est pas un pamphlet : il plaide pour une Eglise pauvre, fraternelle et transparente. Chaque chapitre suit le rythme " Ecriture - Constat - Conversion ", articulant exégèse, regard historique et propositions de réforme : simplification du Vatican, place des femmes, collégialité, sobriété du clergé. Ecrit dans une langue claire et fervente, ce texte s'adresse à tous ceux qui veulent encore croire à la force réformatrice de l'Evangile.

Par Jean de la Croix, La croix jean De
Chez Saint-Léger éditions

|

Auteur

Jean de la Croix, La croix jean De

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Théologie

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La Trahison de l’Evangile

Jean de la Croix, La croix jean De

Paru le 27/08/2026

280 pages

Saint-Léger éditions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782385226350
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