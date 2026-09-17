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Archives départementales : série K

Sandrine Heiser

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Longtemps restée dans l'ombre des séries les plus célèbres, la série K des Archives départementales est pourtant une clé essentielle pour comprendre la France du quotidien entre 1800 et 1940. Elle montre comment l'Etat devient concret : comment la loi est publiée, appliquée, discutée, adaptée. A travers l'action du préfet, la justice administrative, la gestion des identités, de l'école, des communes ou de l'assistance publique, c'est toute une mécanique administrative qui se révèle - au plus près des habitants. Encore méconnue et trop peu explorée, la série K constitue un gisement documentaire d'une grande richesse, aussi précieux pour l'histoire territoriale que pour les recherches généalogiques grâce aux millions de données nominatives qu'elle contient. Ce guide présente dix mots-clés pour explorer les sources imprimées, consulter les dossiers et mieux comprendre une série qui éclaire la société contemporaine. 1. Publications officielles 2. Lois et décrets 3. Autorité préfectorale 4. Conseil de préfecture 5. Justice administrative 6. Changements de noms 7. Titres et décorations 9. Brevets d'inventions 9. Naturalisations 10. Pensions et secours

Par Sandrine Heiser
Chez Archives & Culture

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Auteur

Sandrine Heiser

Editeur

Archives & Culture

Genre

Archives, paléographie

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Archives départementales : série K

Sandrine Heiser

Paru le 03/09/2026

64 pages

Archives & Culture

12,00 €

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