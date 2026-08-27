Quand la classe devient une aventure

Après dix ans d'enseignement en réseaux d'éducation prioritaire au sein de quartiers réputés difficiles, Marion Fellrath revient sur son parcours et décrit la genèse de son approche pédagogique. Avec les moyens du bord, quelques bouts de papier façon carte au trésor, des enveloppes kraft renfermant des messages cryptés, une paire de ciseaux, et surtout une imagination débordante, elle fabrique des aventures pédagogiques inoubliables pour ses élèves venus des quatre coins du monde. Porté par un ton romanesque, cet ouvrage présente sa vision vivante et incarnée de l'école publique. En mettant sa créativité au service d'aventures au long cours, elle s'empare du programme scolaire dans une dynamique subtilement théâtralisée et à suspens qui révèle peu à peu son efficacité par les progrès des élèves. A chaque année scolaire son aventure inédite et sa rencontre inoubliable : cette amoureuse de l'école croit passionnément que l'éducation est une mission collective, pour laquelle elle n'hésite pas à solliciter des personnalités médiatiques. Des scientifiques, des explorateurs, des femmes d'exception, de grands chefs voire des membres des services secrets ou d'anciens espions... Ces rencontres mémorables valorisent les apprentissages, renforcent la motivation et développent la coopération au sein de la classe. La classe devient ainsi une grande aventure immersive, où la magie opère : les murs s'ouvrent, les savoirs prennent vie, et l'école redevient un lieu joyeux, riche de sens et favorable à la réussite de tous.