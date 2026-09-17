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L'économie européenne

(observatoire français des con Ofce, OFCE

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Une nouvelle livraison de notre annuel en économie. Ce bilan annuel de l'IFE-OFCE propose une analyse transversale des évolutions économiques, sociales et institutionnelles observables en Europe, dans un environnement marqué par les tensions économiques et géopolitiques avec les Etats-Unis, la Chine et la Russie. Il combine un panorama conjoncturel de la situation macroéconomique européenne avec des éclairages thématiques sur la mesure de l'inflation en Europe, le rôle et l'indépendance des banques centrales, ainsi que les enjeux liés à l'euro numérique. Il examine également les évolutions de long terme qui structurent l'avenir du continent - ; transition énergétique, dynamiques démographiques et effets redistributifs des modèles sociaux - ; et les replace dans une perspective institutionnelle et géopolitique élargie, en abordant à la fois l'économie du bien-être à l'échelle de l'Union et les implications de son élargissement éventuel à l'Ukraine. Ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre les défis de l'intégration européenne aujourd'hui. Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de Jérôme Creel.

Par (observatoire français des con Ofce, OFCE
Chez La Découverte

|

Auteur

(observatoire français des con Ofce, OFCE

Editeur

La Découverte

Genre

Economie - Publication annuell

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L'économie européenne

(observatoire français des con Ofce, OFCE

Paru le 17/09/2026

128 pages

La Découverte

11,00 €

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Scannez le code barre 9782348094637
9782348094637
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