Coup d'Etat au Yémen

Jeune agent de la CIA, Jack Penny, a remarqué au domicile de la jeune femme, avec qui il a une liason, un objet qui va servir pour un attentat à l'encontre du président Saleh. Lorsque le colonel Mohammed Bazara se rend compte que le jeune agent pourrait faire capoter l'opération, il en informe le chef d'antenne du KGB à Sanaa, Oleg Kopecki. Celui-ci ordonne l'assassinat immédiate de Penny. Malko se glissa à l'intérieur du jardin et le parcouru des yeux. Son regard s'immobilisa sur une colonne de pierre, en face de la véranda. Une tête était posée dessus. Mais pas une sculpture de marbre. Une tête humaine. Celle d'Amabeit.