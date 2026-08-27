Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Coup d'Etat au Yémen

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jeune agent de la CIA, Jack Penny, a remarqué au domicile de la jeune femme, avec qui il a une liason, un objet qui va servir pour un attentat à l'encontre du président Saleh. Lorsque le colonel Mohammed Bazara se rend compte que le jeune agent pourrait faire capoter l'opération, il en informe le chef d'antenne du KGB à Sanaa, Oleg Kopecki. Celui-ci ordonne l'assassinat immédiate de Penny. Malko se glissa à l'intérieur du jardin et le parcouru des yeux. Son regard s'immobilisa sur une colonne de pierre, en face de la véranda. Une tête était posée dessus. Mais pas une sculpture de marbre. Une tête humaine. Celle d'Amabeit.

Par Gérard de Villiers, De villiers Gerard
Chez Gérard de Villiers

|

Auteur

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coup d'Etat au Yémen par Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Commenter ce livre

 

Coup d'Etat au Yémen

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Paru le 27/08/2026

224 pages

Gérard de Villiers

8,75 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384790623
9782384790623
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.