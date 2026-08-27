Génération Paty

Comptes rendus d'audience du procès Paty par des lycéens et leurs enseignants Les collégiens qui ont vécu à Conflans-Sainte-Honorine le meurtre de Samuel Paty sont devenus des lycéens. Comme des lycéens de quatre autres communes franciliennes Paris, Suresnes, Courbevoie, Savigny-sur-Orge, ils ont assisté à une demi-journée d'audience du procès. A partir d'articles de presse, ces quelque 200 lycéens ont rédigé des comptes rendus d'audience, demi-journée par demi-journée. Il en ressort une chronique judiciaire absolument inédite, rédigée par des adolescents et par la génération qui a vécu les évènements dans sa chair. Les chroniques sont complétées par des extraits de plaidoiries et de dépositions de témoins mais aussi par des dessins d'audience des élèves ainsi que par leurs réponses à des questions directes comme : "Qu'est-ce qui peut amener à croire à la rumeur ? ", "Que voudrais-tu dire aux collégiens qui ont aidé les terroristes ? ", "Que peut-on faire en tant qu'élève pour éviter que ça se reproduise ? ", "En quoi le témoignage des victimes du terrorisme t'a éclairé ? ". L'ouvrage se conclut sur un bilan dressé par les enseignants qui ont accompagné les classes dans cette aventure.