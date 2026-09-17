Battle Royale - Enforcers Tome 5

20 ans après le programme "Battle Royale", le cauchemar recommence ! L'institut d'Extrême Orient est un établissement où sont envoyés les jeunes à problèmes. Cette île-campus est administrée par "Sister", une intelligence artificielle. Un jour, les élèves de seconde F, des fauteurs de troubles, apprennent par Sister qu'ils vont devoir participer à une expérimentation spéciale. Le but est simple : tuer pour survivre. Quiconque tentera de s'échapper sera supprimé.