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Battle Royale - Enforcers Tome 5

Yukai Asada, Koushun Takami

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20 ans après le programme "Battle Royale", le cauchemar recommence ! L'institut d'Extrême Orient est un établissement où sont envoyés les jeunes à problèmes. Cette île-campus est administrée par "Sister", une intelligence artificielle. Un jour, les élèves de seconde F, des fauteurs de troubles, apprennent par Sister qu'ils vont devoir participer à une expérimentation spéciale. Le but est simple : tuer pour survivre. Quiconque tentera de s'échapper sera supprimé.

Par Yukai Asada, Koushun Takami
Chez Soleil Productions

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Auteur

Yukai Asada, Koushun Takami

Editeur

Soleil Productions

Genre

Seinen/Homme

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Battle Royale - Enforcers Tome 5

Yukai Asada, Koushun Takami

Paru le 17/09/2026

192 pages

Soleil Productions

8,50 €

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Scannez le code barre 9782302108462
9782302108462
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