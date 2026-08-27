Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Mes autocollants Dinosaures

Collectif, Jonny Marx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Donne vie à 11 dinosaures et autres créatures du passé avec plus de 150 autocollants ! "De Spinosaurus, avec sa grande voile sur le dos, au redoutable Tyrannosaurus, en passant par Elasmosaurus au long cou... Associe les autocollants aux numéros correspondants sur chaque image pour créer d'incroyables dinosaures et autres animaux disparus ! En bonus, découvre au dos de chaque page des informations passionnantes sur ces fascinantes créatures, puis amuse-toi à décorer les scènes avec les autocollants supplémentaires en fin de livre. Toutes les pages à décorer et les planches d'autocollants sont détachables, pour encore plus de facilité ! "

Par Collectif, Jonny Marx
Chez Kimane

|

Auteur

Collectif, Jonny Marx

Editeur

Kimane

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes autocollants Dinosaures par Collectif, Jonny Marx

Commenter ce livre

 

Mes autocollants Dinosaures

Collectif, Jonny Marx

Paru le 27/08/2026

36 pages

Kimane

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383225515
9782383225515
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.