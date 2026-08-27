Mes autocollants Dinosaures

Donne vie à 11 dinosaures et autres créatures du passé avec plus de 150 autocollants ! "De Spinosaurus, avec sa grande voile sur le dos, au redoutable Tyrannosaurus, en passant par Elasmosaurus au long cou... Associe les autocollants aux numéros correspondants sur chaque image pour créer d'incroyables dinosaures et autres animaux disparus ! En bonus, découvre au dos de chaque page des informations passionnantes sur ces fascinantes créatures, puis amuse-toi à décorer les scènes avec les autocollants supplémentaires en fin de livre. Toutes les pages à décorer et les planches d'autocollants sont détachables, pour encore plus de facilité ! "