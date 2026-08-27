Bizarrosaures

Un documentaire hilarant pour découvrir les espèces les plus étonnantes de l'époque des dinosaures. "L'époque des dinosaures était peuplée d'espèces étonnantes, toutes plus étranges les unes que les autres ! Leurs cornes, leurs crêtes, leurs dents, leurs épines, leurs griffes ou leurs plumes font de chaque animal présenté dans ce livre un véritable trésor de curiosités. Rencontre un dinosaure avec un mégaphone intégré ! Frissonne devant une bête aux griffes longues d'un mètre... Et découvre une espèce carnivore volante aussi grande qu'une girafe ! "