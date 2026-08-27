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#Roman jeunesse

Bizarrosaures

Philip Bunting

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Un documentaire hilarant pour découvrir les espèces les plus étonnantes de l'époque des dinosaures. "L'époque des dinosaures était peuplée d'espèces étonnantes, toutes plus étranges les unes que les autres ! Leurs cornes, leurs crêtes, leurs dents, leurs épines, leurs griffes ou leurs plumes font de chaque animal présenté dans ce livre un véritable trésor de curiosités. Rencontre un dinosaure avec un mégaphone intégré ! Frissonne devant une bête aux griffes longues d'un mètre... Et découvre une espèce carnivore volante aussi grande qu'une girafe ! "

Par Philip Bunting
Chez Kimane

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Auteur

Philip Bunting

Editeur

Kimane

Genre

Préhistoire et dinosaures

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Bizarrosaures

Philip Bunting

Paru le 27/08/2026

96 pages

Kimane

19,95 €

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Scannez le code barre 9782383225171
9782383225171
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