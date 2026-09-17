La forteresse assiégée

Célébrée comme le temple du savoir, l'Université fut d'abord, pour les hommes, un formidable outil de renforcement de la domination masculine, en leur permettant durant sept siècles d'accéder seuls aux professions lucratives, aux positions de pouvoir, aux honneurs, au prestige. C'est dans cette forteresse que Julie-Victoire Daubié ouvre une première brèche en 1861, lorsqu'elle parvient à passer le baccalauréat. Dès lors, comme le dit un contemporain mécontent, " c'est l'engrenage " : sous l'impulsion des luttes féministes, les monopoles tombent un à un. A la fin du XXe siècle, une autre étape décisive est franchie. La révision constitutionnelle favorisant " l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives " ouvre un nouvel horizon pour les femmes : la conquête de 50 % de tous les biens et pouvoirs. Dans ce cinquième et dernier volume de La France, les femmes et le pouvoir, Eliane Viennot retrace l'inexorable progression de l'égalité des sexes dans notre pays. Mais elle documente avant tout l'énergie, l'inventivité, la roublardise, la mauvaise foi, la violence de ceux qui n'en voulaient pas. Ils mirent tout en oeuvre pour la bloquer, depuis le vote des " lois scélérates " jusqu'à l'écriture de l'Histoire, en passant par les manoeuvres des boys clubs et la promotion de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture du viol.