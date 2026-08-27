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#Roman francophone

Les amateurs

Yan Lespoux

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" Aussi loin que je me souvienne, je me suis ennuyée tous les hivers de ma vie. Sauf deux. Celui de 1999 et celui de l'année dernière. " Après les succès de Presqu'îles et de Pour mourir, le monde, Yan Lespoux montre encore une fois son aisance dans un nouveau registre en s'essayant à un genre qu'il affectionne particulièrement : un roman noir bourré d'humour. -Prix Gens de mer - Littoral 2024 -Talents littéraires Cultura 2023 -Lauréat du prix Libr'à Nous 2024 de la littérature francophone -Lauréat Prix Albatros 2024 -Lauréat prix Virevolte 2024 -Lauréat Prix Des gens de mer festival Etonnants Voyageurs 2024 -Lauréat Prix Marine Bravo Zulu 2023 (ACORAM) -Lauréat du Prix Expression 2024 (Librairie Expression, Châteauneuf de Grasse)

Par Yan Lespoux
Chez Agullo

|

Auteur

Yan Lespoux

Editeur

Agullo

Genre

Littérature française

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Les amateurs

Yan Lespoux

Paru le 27/08/2026

240 pages

Agullo

21,50 €

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