Les clés du cancer

Une percée historique dans la compréhension du cancer et des moyens de le traiter. S'appuyant sur les travaux d'illustres prix Nobel de médecine comme Otto Warburg ou Albert Szent-Györgyi, ces nouveaux acteurs de la cancérologie - physiciens, mathématiciens, biologistes, médecins - sont parvenus à une nouvelle lecture du cancer, qui ouvre la voie à de nouveaux traitements. Le métabolisme des cellules cancéreuses est perturbé, il faut donc le normaliser et plusieurs substances ont la capacité de le faire, sans effet secondaire majeur. C'est cette révolution qui est la vraie raison de ce livre.