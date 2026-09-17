Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Les clés du cancer

Laurent Schwartz, Laurent Schwartz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une percée historique dans la compréhension du cancer et des moyens de le traiter. S'appuyant sur les travaux d'illustres prix Nobel de médecine comme Otto Warburg ou Albert Szent-Györgyi, ces nouveaux acteurs de la cancérologie - physiciens, mathématiciens, biologistes, médecins - sont parvenus à une nouvelle lecture du cancer, qui ouvre la voie à de nouveaux traitements. Le métabolisme des cellules cancéreuses est perturbé, il faut donc le normaliser et plusieurs substances ont la capacité de le faire, sans effet secondaire majeur. C'est cette révolution qui est la vraie raison de ce livre.

Par Laurent Schwartz, Laurent Schwartz
Chez Pocket

|

Auteur

Laurent Schwartz, Laurent Schwartz

Editeur

Pocket

Genre

Cancer

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les clés du cancer par Laurent Schwartz, Laurent Schwartz

Commenter ce livre

 

Les clés du cancer

Laurent Schwartz, Laurent Schwartz

Paru le 17/09/2026

208 pages

Pocket

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266361330
9782266361330
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.