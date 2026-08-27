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Le Manoir de Castlecatz Tome 4

Alain T. Puysségur

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Le dernier tome de la série aux 16 000 lecteurs ! L'été s'éveille au Manoir. Marqués par le drame d'Ostara, Kovhan, Bruyne, Serenya et Lexios poursuivent leurs études à Castlecatz. Pour devenir Novices, ils feront face aux flammes du Dernier quart. Mais seront-ils de taille à affronter le terrible gardien du feu, Kalha Maé ? Pendant ce temps, la menace se renforce. Bientôt, il sera trop tard : Les Brumes dévorent tout sur leur passage. Pour les vaincre, l'archonte Zozime prépare une expédition qui se rendra aux confins du monde. Aux yeux de l'énigmatique Arzhel, seule une alliance avec les batrapauds permettra d'éradiquer le danger en résolvant l'énigme de la tour des Nacres. Mais le démon parviendra-t-il à convaincre félins et batraciens que tout oppose ? Bravez les dangers de l'été au Manoir de Castlecatz.

Par Alain T. Puysségur
Chez Scrineo

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Auteur

Alain T. Puysségur

Editeur

Scrineo

Genre

Mondes fantastiques

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Le Manoir de Castlecatz Tome 4

Alain T. Puysségur

Paru le 27/08/2026

662 pages

Scrineo

19,90 €

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