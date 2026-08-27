Constellation chamanique et guérison ancestrale

Un livre de référence pour comprendre comment les soins chamaniques peuvent aider à nettoyer nos mémoires ancestrales et transgénérationnelles. Une auteure rigoureuse et spécialiste des constellations chamaniques nous éclaire... Dans ce livre, l'auteure invite le lecteur à découvrir l'univers des constellations : comment la femme médecine qu'elle est créée une dimension guérissante, pour le sujet et ses ancêtres. Elle présente les différences entre les constellations familiales et les constellations chamaniques pour travailler sur les mémoires transgénérationnelles, Elle nous entraîne ainsi dans les coulisses de l'approche chamanique avec la roue de médecine, les animaux totem, ou encore la terre et les quatre éléments. Grâce à des enseignements, elle guide son lecteur-apprenti, pour entrer dans un espace sacré, sécurisé et guérissant. Elle propose différents thèmes de constellations. Ainsi le lecteur pourra laisser résonner en lui les vécus décrits, et trouver des solutions à ses propres problématiques familiales et ancestrales. Vous trouverez des techniques chamaniques et énergétiques pour pratiquer permettent une approche en profondeur. Cet ouvrage est destiné à la découverte des constellations chamaniques, et des ancêtres, pour ouvrir en soi un espace de guérison chamanique