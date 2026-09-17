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#Roman francophone

Te retrouver en automne ; T'aimer à Noël

Carène Ponte

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La reine de la comédie est de retour cette année avec une double comédie automne/Noël pour vous accompagner au fil des saisons jusqu'aux fêtes ! Il suffit parfois de la magie d'un automne pour raviver un amour de jeunesse. Mise au défi par Valentine, sa meilleure amie, de recontacter un garçon du lycée dont elle était secrètement amoureuse, Gabrielle est loin d'imaginer jusqu'où ce message anodin va l'emmener... Quand l'automne touchera à sa fin, il ne restera plus qu'à patienter (si vous le pouvez ! ) jusqu'en décembre pour retourner le livre et plonger dans l'ambiance de Noël !

Par Carène Ponte
Chez Fleuve Noir

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Auteur

Carène Ponte

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Littérature française

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Te retrouver en automne ; T'aimer à Noël

Carène Ponte

Paru le 17/09/2026

320 pages

Fleuve Noir

19,95 €

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