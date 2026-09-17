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#Roman francophone

Une rumeur dans le vent

Ilaria Gaspari

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Rome, années 1980. Une rumeur ravageuse va naître dans la boutique de Marie-France... Barbara, la vingtaine, vit laborieusement en faisant du baby-sitting. Entre retard de loyer, bottes en fin de vie, thèse particulièrement récalcitrante et coeur en miettes, elle trouve difficilement la paix au sein de cet équilibre instable. Lorsque la célèbre Marie-France l'embauche dans sa boutique de vêtements, l'espoir est de nouveau permis. Evoluant petit à petit dans ce monde de la mode qu'elle connaît si peu, Barbara va devenir une employée modèle. Pour prolonger le succès de sa boutique, Marie-France lance, sur le modèle parisien, une collection dédiée aux jeunes filles. Pris d'assaut, le magasin ne cesse de recevoir des adolescentes, ravies de pouvoir acheter ce qu'elles veulent sans avoir besoin de l'aval de leurs mères. Mais Barbara sent qu'il y a une ombre au tableau, les clientes se font plus rares, certains passants deviennent agressifs. Elle se rend alors compte que, parfois, les personnes les plus proches de nous sont aussi celles que l'on connaît le moins... Traduit de l'italien par Romane Lafore " Un texte scintillant, énigmatique, dont les effluves nous poursuivent longtemps. " ELLE

Par Ilaria Gaspari
Chez 10/18

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Auteur

Ilaria Gaspari

Editeur

10/18

Genre

Littérature Italienne

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Une rumeur dans le vent

Ilaria Gaspari trad. Romane Lafore

Paru le 17/09/2026

336 pages

10/18

9,20 €

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