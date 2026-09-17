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Wembanyama, trois ans au sommet de la NBA

Maxime Aubin

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Les coulisses des trois années qui ont permis à Victor Wembanyama de se hisser au sommet de la NBA. Préface de Rudy Gobert. Dans les pas de Wembanyama Des immenses espoirs nés lors de son arrivée chez les Spurs en 2023, jusqu'à la finale haletante de la NBA en 2026, j'ai eu la chance de suivre au plus près la formidable ascension de Victor Wembanyama vers le sommet de la plus puissante ligue de basket au monde. Trois années passées à ses côtés, à San Antonio, entre joie de la victoire, attentes incommensurables, records en pagaille, mais aussi angoisse d'une jeune carrière qui aurait pu s'arrêter prématurément en raison d'une thrombose à l'épaule, en février 2025. " Wemby ", comme bon nombre de témoins de ses débuts américains, s'est confié à moi au fil du temps, à mesure qu'une relation de confiance s'instaurait entre nous. Des mots toujours méticuleusement choisis, qui viennent parsemer ce récit et illustrer son génie, sur les terrains comme en dehors. C'est cette chronique, quasi quotidienne, que je vous livre ici. Pour découvrir, côté cour, celui qui s'annonce déjà comme l'un de nos plus grands champions contemporains. Maxime Aubin

Par Maxime Aubin
Chez Solar

|

Auteur

Maxime Aubin

Editeur

Solar

Genre

Basket, Handball, Volley

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Wembanyama, trois ans au sommet de la NBA

Maxime Aubin

Paru le 01/10/2026

336 pages

Solar

19,90 €

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