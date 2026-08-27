BRI, carnets noirs

Aujourd'hui commandant divisionnaire honoraire, Plastic a passé plus de trente ans au 36 quai des Orfèvres, dont vingt-deux ans au coeur de la BRI. Chef du groupe 40, il a consacré sa vie à la lutte contre le grand banditisme. Tout au long de sa carrière, il a pris des notes précises sur ses opérations et sur le quotidien de cette prestigieuse unité du 36. Ce livre est le condensé de ses souvenirs et de l'action d'une brigade de légende. Entre surveillances, filatures, interpellations délicates en flag, indics, etc. , Plastic nous plonge dans la réalité de la criminalité organisée. Il raconte la résolution de grandes affaires judiciaires vécues de l'intérieur. Braquages, séquestrations, trafics d'armes ou encore interventions musclées au sein de la Brigade anti-commando, il nous dévoile les coulisses de ces opérations hors norme. Au fil des pages, il nous entraîne dans un Paris méconnu du grand public. Un Paris sombre, celui de la nuit et de la rue, où se croisent enquêteurs et criminels. Un témoignage rare, au plus près du terrain, qui révèle l'envers du décor des faits divers. On ne quitte jamais vraiment la " Maison ". Servir laisse une empreinte indélébile, une trace que Plastic nous livre ici avec une sincérité désarmante.