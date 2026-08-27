La Saga Steelborn

Ne fuis devant rien ni personne, pas même la mort La Dague rouge. C'est sous ce nom que l'on connaît mieux Reya, la plus grande voleuse de tout l'empire. Depuis des années, la jeune femme travaille pour l'un des plus influents barons de la pègre. Mais lors de ce qui devait être son dernier grand coup, rien ne se passe comme prévu. Et pour la punir de son échec, son employeur lui lance alors un défi presque impossible à relever : rembourser sa dette en soixante jours ou voir son secret éventé. Si le temps lui est compté, le sort semble toutefois tourner en sa faveur. Se présente à elle Caelan, un guerrier immortel aux pouvoirs légendaires, qui lui propose de s'allier à lui pour partir en quête d'un remède. A la clef ? La fortune pour elle et le salut pour lui. Si l'offre est alléchante, tout autant que ce dieu vivant à la beauté si exaspérante, il y a un hic. On dit ce remède si rare que son existence tiendrait du mythe... Dans un monde où tyrans et brigands font la loi, où la magie est interdite et la révolte couve, il n'est pas de plus grand danger que de vouloir goûter à la liberté et à l'amour. Encensée par ses pairs, Taylor J. LaRue signe le premier tome d'une saga épique qui saura rivaliser avec les plus grands noms de la romantasy.