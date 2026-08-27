Malaise chez les plongeuses

Plonger, partir en apnée au fond des rêves, changer d'univers, pas de problème quand on a reçu un entraînement d'excellence. Or, une fois sur zone, les imprévus se multiplient, et les envoyées spéciales ne sont plus très sûres que leur mission ait un sens. Elles ont atteint l'au-delà du noir et elles sont seules. Sur la terre d'où elles viennent, rien ne va plus. L'humanité vit ses derniers moments, laïcs et religieux font alliance, comptant sur la magie, la prière et quelques voyageuses oniriques pour que l'espèce dominante ne s'éteigne pas : c'est dire où elle en est dans son naufrage, cette fameuse espèce. - Si je résume, je vais devoir copuler, dans l'huile, avec une scolopendre, dit Sawannah. - C'est ça, dit Schromm.