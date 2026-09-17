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#Essais

Fonction publique de l'Etat

Frédéric Edel

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Un ouvrage indispensable pour comprendre la Fonction publique de l'Etat Cet ouvrage répond aux principales questions que tout agent de l'Etat ou futur agent (c'est à dire candidat aux concours) est amené à se poser sur la fonction publique de l'Etat (FPE) : - éléments généraux relatifs aux administrations de l'Etat ; - le recrutement et la titularisation ; - les conditions de travail et de rémunération ; - la mobilité et la carrière ; - les droits et obligations ; - la fin de carrière.

Par Frédéric Edel
Chez La Documentation Française

|

Auteur

Frédéric Edel

Editeur

La Documentation Française

Genre

Droit public

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Fonction publique de l'Etat

Frédéric Edel

Paru le 17/09/2026

200 pages

La Documentation Française

14,50 €

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Scannez le code barre 9782111742758
9782111742758
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