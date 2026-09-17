Un ouvrage indispensable pour comprendre la Fonction publique de l'Etat Cet ouvrage répond aux principales questions que tout agent de l'Etat ou futur agent (c'est à dire candidat aux concours) est amené à se poser sur la fonction publique de l'Etat (FPE) : - éléments généraux relatifs aux administrations de l'Etat ; - le recrutement et la titularisation ; - les conditions de travail et de rémunération ; - la mobilité et la carrière ; - les droits et obligations ; - la fin de carrière.